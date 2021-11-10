Duyan inanamadı partneri Erkan Petekkaya ile arasındaki fark dikkat çekti! Sana Söz’ün Elif’i Nehir Erdoğan bakın kaç yaşındaymış!

Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan bakın kaç yaşındaymış! Koçum Benim, Yabancı Damat, Benim Adım Melek gibi yapımlarda rol alan Nehir Erdoğan, son olarak Erkan Petekkaya ile başrolünü üstlendiği Sana Söz dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Lise yıllarında başlayan oyunculuk heyecanı üniversitede de devam eden Erdoğan'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Nehir Erdoğan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Erdoğan'ın partneri Erkan Petekkaya ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Nehir Erdoğan kaç yaşındaymış...