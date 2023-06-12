Paylaşımına bakın 'Ali büyüdü mü diye soranlar' 40 yaşındaki Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu!

Londra'da çocuklarıyla birlikte yoğun bir hayatları olduğunu söyleyen Korel, ''Onları okula götürüp getiriyoruz. Halit çok gidip geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum. Arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmıyor. Buradaki evimiz de açık. Şu an okullar açılana kadar da Türkiye'deyiz." dedi.