Paylaşımına bakın 'Ali büyüdü mü diye soranlar' 40 yaşındaki Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu!
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 13 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden üç çocuk sahibi olan çift şimdilerde sessiz bir hayat sürüyor. Korel son olarak sosyal medya hesabından en büyük çocuğu Ali'yi paylaştı.
12.06.2023 07:44 - Son Güncelleme: 12.06.2023 07:44
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında dünyaevine girdi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra Han ve Leyla'nın dünyaya gelme heyecanını yaşadı. Şimdilerde Londra İstanbul arası mekik dokuyan Bergüzar Korel en büyük oğlunu paylaştı. Görenler şaşkınlığını gizleyemezken Korel paylaşımına ''Ali büyüdü mü diye soranlar'' notunu düştü. Ergenç'in oğlu boyunu geçti. Ünlü çiftin ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu. İşte o paylaşım...