Seda Sayan'dan itiraf üstüne itiraf! Müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya... 'Ezgi kırılmasın'
Seda Sayan katıldığı bir programda itiraflarıyla dikkat çekti. Acun Ilıcalı'dan müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na birçok konuda açıklamada bulunan Seda Sayan, kimsenin bilmediği gerçekleriyle magazin gündeminde yerini aldı. Servetiyle konuşulan Acun Ilıcalı hakkında ilginç bir itirafta bulunan Seda Sayan, yakın arkadaşı Ilıcalı'yı övmeden geçmedi. İşte Seda Sayan'ın itirafları...
"Biz çok fakirdik. Bu adam neden içiyor, neden içip içip karısına zulmediyor, neden çocuklarına zulmediyor, neden şiddet? Ben o nedenleri demek ki tolere edebiliyordum ki, onu affettim. Çok sık ayrılık yaşanıyordu bizim evde, benim annem hep sokağa atılıyordu babam tarafından hep! Sonra Babam, Annemi aramaya gittiğinde, yerini söyleyen ben oluyordum. Annem yerini benden saklıyordu babama söylemeyeyim diye. Çünkü anneme bu kadar zulmetmesine rağmen, babam perişan oluyordu. Bize o şiddeti uygulayan, eve inşallah bugün gelmez dediğimiz babamız bitiyordu, annemi evden attığında, annem evi terk ettiğinde, o babam, annem gittiğinde bitiyordu. Ben o zaman annemi daha güçlü görüyordum. Aciz duruma düşen babamı anneme götüyordum. Tabii o zaman da annemden dayak yiyordum…"
"Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun'un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun'un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun'un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun. Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri. Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum. Ben iyi ki almamışım zarar ederdim! Batacaktım, 3 tane evim var onlar da gidecekti!"
"Takıntı değil. Güzel olmayı seviyorum, güzel görünmeyi seviyorum. Seni izleyenlere takip edenlere saygıdır. Mesela benim dudaklarımda silikon yok, dokunuşlar ve dolgular var ama, yaptırdığım estetiklerin beni geri götürmesine dikkat ediyorum. Ne yaptığımın farkında mıyım farkındayım. Yaradanın bana emanet ettiği vücuda iyi baktığıma inanıyorum. Sen de git ol. Al benim resmimi git. Her eleştirinin altında hayranlık yatar ya. Mesela resim koyuyorum, kadınlara bakıyorum; kadınlar birbirine ne kadar acımasız… Şuna bak, şunun haline bak, git evinde otur, emekliye ayrıl yazıyorlar; niye gidip evimde oturayım? Sen oturuyorsun ya! Sen oturdun da ne halt ettin? Bırak ben çalışıyorum ya! Sen çok başarılıysan oturmaya devam et! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Bizim ülkemizde maalesef ki böyle bir bakış var. Sen de git, bütçen ne kadar elverişliyse sen de yaptır, sen de kendine bak."
"SİZ FLÖRT EDİYORSUNUZ AYNI EVDE YAŞIYORSUNUZ BEN EVLENİYORUM!"
"Hiçbir ilişkimden pişman olmadım! Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım! İstedim yaşadım! Talep gördüm, ben istedim ama istendim de! Yaşanması gerekiyordu. Ama bir sözümün yine arkasındayım. Ben flört etmeyi bilmiyorum. Ben mahallede büyüdüm. Bizim mahallemizde bir kızla bir erkek bakışıyorsa, biz diyorduk ki onlar bakışıyorlar. Biz böyle büyüdük. Flört etmeyi bilmiyorum, gidiyorum evleniyorum! Bu bir hataysa… Siz flört ediyorsunuz, 6 ay flört ediyorsunuz aynı evde yaşıyorsunuz ayrılıyorsunuz! Ben gidiyorum evleniyorum aynı evde yaşıyorum yürümüyor ayrılıyorum. Şimdi yine bir şey olsa şimdi gider evlenirim. Ama evliliği düşünüyor musun dersen düşünmüyorum böyle iyiyim…"