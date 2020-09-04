Seda Sayan'dan itiraf üstüne itiraf! Müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya... 'Ezgi kırılmasın'

"Takıntı değil. Güzel olmayı seviyorum, güzel görünmeyi seviyorum. Seni izleyenlere takip edenlere saygıdır. Mesela benim dudaklarımda silikon yok, dokunuşlar ve dolgular var ama, yaptırdığım estetiklerin beni geri götürmesine dikkat ediyorum. Ne yaptığımın farkında mıyım farkındayım. Yaradanın bana emanet ettiği vücuda iyi baktığıma inanıyorum. Sen de git ol. Al benim resmimi git. Her eleştirinin altında hayranlık yatar ya. Mesela resim koyuyorum, kadınlara bakıyorum; kadınlar birbirine ne kadar acımasız… Şuna bak, şunun haline bak, git evinde otur, emekliye ayrıl yazıyorlar; niye gidip evimde oturayım? Sen oturuyorsun ya! Sen oturdun da ne halt ettin? Bırak ben çalışıyorum ya! Sen çok başarılıysan oturmaya devam et! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Bizim ülkemizde maalesef ki böyle bir bakış var. Sen de git, bütçen ne kadar elverişliyse sen de yaptır, sen de kendine bak."