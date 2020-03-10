Düşman kardeşler! Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşlerini bir de yıllar sonra görün! Yeşilçam'ın efsane filminin...

Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi? Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in unutulmaz tartışmasıdır. Filmde Kazım Efendi yani Münir Özkul limonu, Saadet Hanım yani Adile Naşit ise sirkeyi savunur. Zaten bu film hafızalarımıza böyle kazındı. Turşunun limonla mı yoksa turşuyla mı yapılacağı konusunda anlaşamayan ve bu yüzden yolları ayrılan bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler filminde Ahmet ve Mehmet kardeşleri canlandırmışlardı onlar. Ancak daha sonra filmlerde göremedik onları. İlk gösterim tarihi 1978 olan film üzerinden bu kadar zaman geçtiği düşünülürse Ahmet ve Mehmet kardeşler artık bambaşka insanlar oldular. İşte başta Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar sonraki haller.