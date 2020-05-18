RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı

Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı

Yeşilçam'a damga vuran filmlerin başında tabi Kartal Tibet'in Tarkan filmleri geliyor... Günümüzde de pek çok eğlenceli skeçe konu olan 5 Tarkan filmi vardı. 1969'da 'Tarkan' filmiyle başlayan seri, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon, Tarkan: Güçlü Kahraman filmleriyle devam etti ve 1973 yılında son buldu. Kartal Tibet'in başrolde yer aldığı filminde Tarkan Gümüş Eyer filminde Tarkan'ın çocukluğunu canlandıran çocuk oyuncu merak konusu oldu. Tarkan'ın çocukluğunu oynayan kişi bakın kim çıktı.

18.05.2020 08:51 - Son Güncelleme: 18.05.2020 08:51
Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı

İşte başta Tarkan Gümüş Eyer filmdeki ufaklık olmak üzere çocuk oyuncuların değişimi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Sinan Dağ

Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı
Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı

Volkan Demirok

Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu
Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu