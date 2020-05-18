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Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan Gümüş Eyer'deki küçük çocuk bakın kim! Tarkan'ın çocukluğunu oynamıştı

Yeşilçam'a damga vuran filmlerin başında tabi Kartal Tibet'in Tarkan filmleri geliyor... Günümüzde de pek çok eğlenceli skeçe konu olan 5 Tarkan filmi vardı. 1969'da 'Tarkan' filmiyle başlayan seri, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon, Tarkan: Güçlü Kahraman filmleriyle devam etti ve 1973 yılında son buldu. Kartal Tibet'in başrolde yer aldığı filminde Tarkan Gümüş Eyer filminde Tarkan'ın çocukluğunu canlandıran çocuk oyuncu merak konusu oldu. Tarkan'ın çocukluğunu oynayan kişi bakın kim çıktı.

18.05.2020 08:51 - Son Güncelleme: 18.05.2020 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





