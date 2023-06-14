Duş sonrası banyodaki pozuyla çok konuşulmuştu! Hande Erçel'in biricik arkadaşı... 33'lük Burcu Özberk 'Sonunda' deyip paylaştı!
Son günlerde sosyal medyada sıkça adı geçen ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Takipçilerini şaşırtan ve meraklandıran paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özberk, sosyal medyada büyük bir etki yaratıyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Özberk, özgün ve etkileyici içerikleriyle dikkat çekiyor ve her defasında yeni bir sürpriz yapmaktan çekinmiyor.
14.06.2023 09:58 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:58
33 yaşındaki Burcu Özberk "Sonunda" deyip paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, Instagram hesabından paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Bir önceki gün de duştan sonra banyoda verdiği pozlarla çok konuşululmuştu. Ünlü isim bu kez attığı story ile gündeme geldi. Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan oyuncu Hande Erçel'in yakın arkadaşı olarak da biliniyor. Birlikte sık sık kameralara yansıyan arkadaşlar sosyal medyada paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. İşte Burcu Özberk'in o son paylaşımı...
33 yaşındaki Burcu Özberk'in pozlarına bazı takipçileri 'Gerek var mıydı?' yorumu yaparken, bazı takipçileri de beğeni yağdırdı.