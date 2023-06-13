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Haberler Magazin Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme "Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş" Adı Gözde Kansu'yla aşk iddialarına karışmıştı

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme "Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş" Adı Gözde Kansu'yla aşk iddialarına karışmıştı

Çağla Şıkel ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan iki çocuk babası Emre Altuğ, son dönemlerde aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Çağla Şıkel'in Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Emre Altuğ'un Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile ilişki yaşadığı öne sürülmüş, ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Altuğ önceki gün oğlu Kuzey ile berabaer Babalar Günü için düzenlenen bir tenis maçına çıktı. Altuğ basın mensuplarıyla sohbeti sırasında eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme yaptı. Öte yandan Gözde Kansu ile Emre Altuğ yine çok konuşuldu.

13.06.2023 09:52 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:29
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’e gönderme Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş Adı Gözde Kansu’yla aşk iddialarına karışmıştı

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme...

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Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’e gönderme Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş Adı Gözde Kansu’yla aşk iddialarına karışmıştı

Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında evlendi.

Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’e gönderme Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş Adı Gözde Kansu’yla aşk iddialarına karışmıştı

31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ'a kavuşan çiftin 2015 yılında 7 senelik evlilikleri 10 dakika süren duruşmayla bitti.

Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’e gönderme Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş Adı Gözde Kansu’yla aşk iddialarına karışmıştı

Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelen ikiliden Çağla Şıkel, geçen haftalarda 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı.

Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’e gönderme Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş Adı Gözde Kansu’yla aşk iddialarına karışmıştı

Geçtiğimiz gün oğlu Kuzey ile Babalar Günü için özel düzenlenen özel tenis maçına çıkan ünlü isim, gazetecilerle bir araya geldi. Çocuklarından bahseden şarkıcı, oğlu Kuzey üzerinden eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme yaptı.

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