Dupa Lipa'nın güzellik sırrı ortaya çıktı! Çekici gözler için bakın ne yapıyormuş! 2 yöntemle 10 kat daha alımlı görünmenin formülü...
Dua Lipa'nın güzellik sırrı ortaya çıktı. 27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, son olarak geçtiğimiz akşam 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı çekici bakışlarıyla da büyük ilgi çekiyor. Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın saç, cilt ve makyaj yaparken dikkat ettiklerini sizler için derledik.
24.05.2023 13:54 - Son Güncelleme: 24.05.2023 13:54
Dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa güzelliğiyle büyük ilgi çekiyor. Kendine has tarzıyla bilinen Lipa'nın özellikle çekici bakışları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte Dua Lipa'nın alımlı bakışlarının sırrı ve makyaj ipuçları...