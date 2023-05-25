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Haberler Magazin Babası 'Kilolarına dikkat et' deyince hastanelik olmuş! "1 günde 3 kez bayıldım..." 32'lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış!

Babası 'Kilolarına dikkat et' deyince hastanelik olmuş! "1 günde 3 kez bayıldım..." 32'lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış!

Ünlü oyuncu Bensu Soral, geçmişte zayıflama konusunda verdiği mücadeleyi samimi bir şekilde paylaşarak gençlere ilham oluyor. Bugün 34 beden olan güzel oyuncu, lise yıllarında zayıflamak adına çeşitli zorluklarla karşılaştığını anlattı. Bensu Soral, gençlik yıllarında kilo verme hedefiyle yoğun bir mücadele verdiğini belirtiyor. Lisedeyken zayıflamak için çeşitli diyetler deneyen Soral, sıkı bir disiplinle beslenme alışkanlıklarını düzenlemeye çalışmıştır. Ancak, bu süreçte yaşadığı zorlukları da göz ardı etmemek gerekiyor.

takvim.com.tr
25.05.2023 09:25 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:25
Babası ’Kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım... 32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış!

Bensu Soral'ın zayıflama yöntemi birçok kişiyi şaşırtıyor. Gençlik yıllarında kilo aldığını belirten Soral, babasının kendisini uyarmasıyla sıkı bir diyete girdiğini belirtiyor. İşte Bensu Soral'ın zayıflık sırrı...

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Babası ’Kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım... 32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış!

İncecik bir vücuda sahip olan Bensu Soral, bir röportajında 16 yaşındayken kilo aldığını ifade etti.

Babası ’Kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım... 32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış!

Soral, lisede kilo alınca babası "Kilolarına dikkat et" diye uyarmış.

Babası ’Kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım... 32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış!

Duruma çok üzülen güzel oyuncu, bu sözleri dert edinerek oldukça zorlu bir diyete girince bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirmiş.

Babası ’Kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım... 32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış!

Hastaneye kaldırılan Soral'a epilepsi teşhisi konulmuş.

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