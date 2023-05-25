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Haberler Magazin Seda Sayan'ın programına katılmış yapmadığı şey kalmamıştı "Ben ne zaman evleneceğim" diye ortalığı yakıp yıkan Apaçi Mustafa'nın son hali...

Seda Sayan'ın programına katılmış yapmadığı şey kalmamıştı "Ben ne zaman evleneceğim" diye ortalığı yakıp yıkan Apaçi Mustafa'nın son hali...

Bir dönem neredeyse tüm kanallar bir evlendirme programı yayınlanıyordu. Hali hazırda çok konuştuğumuz pek çok ismin çıkış noktası bu programlardı. Bunlardan birini, Seda Sayan ile Uğur Arslan ikilisi yapıyordu. Evleneceksen Gel adlı bu programa damga vuran isimlerden biri de, programda yer aldığı süre boyunca yapmadığı kalmayan, apaçi danslarıyla tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan Apaçi Mustafa lakaplı, Mustafa Bilginer. Yarışma sonrası kapkaç haberleriyle gündeme gelen Mustafa Bilginer'in son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

25.05.2023 10:15 - Son Güncelleme: 25.05.2023 10:17
Seda Sayan’ın programına katılmış yapmadığı şey kalmamıştı Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkan Apaçi Mustafa’nın son hali...

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programı, uzun bir süre büyük bir ilgiyle izleniyordu.

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Seda Sayan’ın programına katılmış yapmadığı şey kalmamıştı Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkan Apaçi Mustafa’nın son hali...

Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan Evleneceksen Gel, hayatımıza pek çok yeni isim kattı.

Seda Sayan’ın programına katılmış yapmadığı şey kalmamıştı Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkan Apaçi Mustafa’nın son hali...

Bu isimlerden biri de gelin adaylarını beğenmeyen annesine söylediği 'Ben ne zaman evleneceğim ya'' sözüyle hafızalara kazanan Apaçi Mustafa Bilginer.

Seda Sayan’ın programına katılmış yapmadığı şey kalmamıştı Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkan Apaçi Mustafa’nın son hali...

Mustafa Bilginer, programda gelin adayını etkilemek için apaçi dansı yapmış ve o dönem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Seda Sayan’ın programına katılmış yapmadığı şey kalmamıştı Ben ne zaman evleneceğim diye ortalığı yakıp yıkan Apaçi Mustafa’nın son hali...

18 yaşındaki talibine 'Tam benlik' dediği için bazı kesimler tarafından linç edilen eski damat adayı, Bağcılar'da ikamet ediyordu.

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