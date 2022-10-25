Dünyayla Benim Aramda FİNAL Mİ? Demet Özdemir 'Bana bitiyor demeyin!' dedi, seyirci hüsrana uğradı! Cinsel ilişki sahneleri olay olan dizinin serüveni ansızın...
Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger gibi ünlü isimlerin yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi final iddialarıyla gündeme geldi. 14 Eylül'den bu yana haftada bir bölüm olmak üzere yayınlanan dizi hakkında Demet Özdemir'den şoke eden paylaşım geldi. Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, "Bana bitiyor demeyin!" şeklinde ifadelere yer verdi. Dizinin sıkı takipçileri, "Dünyayla Benim Aramda final mi yaptı? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
Disney+ platformunda yayınlanmakta olan Dünyayla Benim Aramda dizisi, izleyicileri tarafından beğenildi ve büyük ölçüde ilgi toplamayı başardı.
Geçtiğimiz günlerde 8. bölümü yayınlanan dizinin izleyicileri, Dünyayla Benim Aramda 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor.
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA FİNAL Mİ?
Dünyayla Benim Aramda dizisi 8 bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle 9. bölüm yayınlanmayacaktır.
DEMET ÖZDEMİR'DEN FİNAL PAYLAŞIMI!
Demet Özdemir tarafından yapılan paylaşım dikkat çekti. Demet Özdemir setten bir görüntü paylaşarak, 'Bana Bitti Demeyin!' ifadelerine yer verdi.
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dünyayla Benim Aramda izleyicileri tarafından heyecanla beklenmekte olan Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm henüz yayınlanmadı fakat 8. bölümün 26 Ekim tarihinde izleyicileri ile Disney+ platformunda buluşacağı öngörülüyor.