Ayla'nın Süleyman'ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği, 2017 yapımı Ayla filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer aldığı filmde Süleyman karakteriyle başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi kimmiş...
25.10.2022 20:46 - Son Güncelleme: 25.10.2022 20:46
1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
Filmde Süleyman karakteriyle başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu Vildan Atasever ile 2015'te boşandı.