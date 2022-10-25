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Haberler Magazin Ayla'nın Süleyman'ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...

Ayla'nın Süleyman'ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği, 2017 yapımı Ayla filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer aldığı filmde Süleyman karakteriyle başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi kimmiş...

25.10.2022 20:46 - Son Güncelleme: 25.10.2022 20:46
Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...

1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.

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Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
Filmde Süleyman karakteriyle başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...

Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başlayan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Hacıoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...

Ancak ilk sınıftan üniversiteden ayrılan ünlü oyuncu; Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Kabadayı, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi yapımlarda rol aldı.

Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu Vildan Atasever ile 2015'te boşandı.

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