Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu

Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, altı hafta önce oğlu Isacc'ı kucağına aldı. Doğum yaptığı günden bu yana, neredeyse her anını sosyal medyada paylaşan Graham, oğlunu emzirirken, sokakta süt sağarken ya da yatakta göğüsleri açık bir şekilde uyurken çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.