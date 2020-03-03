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Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu

Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, altı hafta önce oğlu Isacc'ı kucağına aldı. Graham, oğlu doğduğundan bu yana her şeyi sosyal medyada yaşıyor. Emzirirken ve süt sağarken paylaşımlar yapan büyük beden modeli şimdi de bir markette bez değiştirirken çektiği fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

03.03.2020 13:51 - Son Güncelleme: 03.03.2020 13:51
Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu

Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, altı hafta önce oğlu Isacc'ı kucağına aldı. Doğum yaptığı günden bu yana, neredeyse her anını sosyal medyada paylaşan Graham, oğlunu emzirirken, sokakta süt sağarken ya da yatakta göğüsleri açık bir şekilde uyurken çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu

Ashley Graham daha önce de bir restoranda oğlunu emzirmişti.

Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu

Tabii onun bu rahatlığı bir çok kişi tarafından takdir görse de eleştirenler de bir hayli fazla.

Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu

Ashley de destek mesajlarından güç almış olsa gerek, son olarak bir markette oğlunun kakalı bezini değiştirirken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu

Ashley, yolculuk esnasında süt sağarken çekilen videosunu da paylaşmıştı.

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