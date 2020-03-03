Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham sonunda bunu da paylaştı! Herkes şoke oldu
Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, altı hafta önce oğlu Isacc'ı kucağına aldı. Graham, oğlu doğduğundan bu yana her şeyi sosyal medyada yaşıyor. Emzirirken ve süt sağarken paylaşımlar yapan büyük beden modeli şimdi de bir markette bez değiştirirken çektiği fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
03.03.2020 13:51
- Son Güncelleme: 03.03.2020 13:51
Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, altı hafta önce oğlu Isacc'ı kucağına aldı. Doğum yaptığı günden bu yana, neredeyse her anını sosyal medyada paylaşan Graham, oğlunu emzirirken, sokakta süt sağarken ya da yatakta göğüsleri açık bir şekilde uyurken çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
DİĞER GALERİLER