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Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! "Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi"

'Avatar' lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, Fransız dövüşçü Diaguely Camara ile ringe çıktı. İstanbul'da yapılan 'Akın Dövüş Arenası' mücadelesinde kazanan taraf Arslan oldu. Milli sporcu, maç sonrası asker selamı verdi. Geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ile birlikte AVM'de görüntülenen Atakan Arslan, "Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçik içindi" dedi.

03.03.2020 14:14 - Son Güncelleme: 03.03.2020 14:19
Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi

'Avatar' lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, Fransız dövüşçü Diaguely Camara ile ringe çıktı. İstanbul'da yapılan 'Akın Dövüş Arenası' mücadelesinde kazanan taraf Arslan oldu.

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Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi

Milli sporcu, maç sonrası asker selamı verdi: Bu galibiyetim tüm şehitlerimize ve onların ailelerine. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!

Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi

Fransız rakibini yendikten sonra verdiği asker selamı ve galibiyetini şehitlerimize adaması ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Atakan Arslan, "Çok şükür maçı kazandım. Bunu söylemiştim, bir kez daha söylemek isterim ki bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi" dedi.

Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi
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