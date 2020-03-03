Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! "Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi"

Fransız rakibini yendikten sonra verdiği asker selamı ve galibiyetini şehitlerimize adaması ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Atakan Arslan, "Çok şükür maçı kazandım. Bunu söylemiştim, bir kez daha söylemek isterim ki bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi" dedi.