Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! "Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi"
'Avatar' lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, Fransız dövüşçü Diaguely Camara ile ringe çıktı. İstanbul'da yapılan 'Akın Dövüş Arenası' mücadelesinde kazanan taraf Arslan oldu. Milli sporcu, maç sonrası asker selamı verdi. Geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ile birlikte AVM'de görüntülenen Atakan Arslan, "Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçik içindi" dedi.
03.03.2020 14:14
- Son Güncelleme: 03.03.2020 14:19
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