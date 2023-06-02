Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...
Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Beyonce... Forbes dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla adından söz ettiren 'dünyanın en zengin kadınları' bakın kimler...
02.06.2023 12:32 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:32
Renaissance adlı dünya turnesiyle şu sıralar hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 48. sırada. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar.
KYLIE JENNER
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, 6. kez üst üste listede yer aldı.