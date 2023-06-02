Vav TV İzle
Haberler Magazin Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...

Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...

Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Beyonce... Forbes dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla adından söz ettiren 'dünyanın en zengin kadınları' bakın kimler...

02.06.2023 12:32 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:32
Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...

Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...

Renaissance adlı dünya turnesiyle şu sıralar hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 48. sırada. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar.

Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...

KYLIE JENNER

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, 6. kez üst üste listede yer aldı.

Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...

Jenner, 680 milyon dolar geliri ile 38. sırada.

Dünyanın en zengin kadınları listesi açıklandı 1,4 milyar dolar kazançla zirvede bakın kim var! Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian...

TAYLOR SWIFT

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 740 milyon dolar ile müzik sektöründeki en zengin 2. kadın oldu.

SON DAKİKA