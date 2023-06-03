"Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar" Oryantal Didem'den skandal sözler İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi "Kariyer intiharı"
İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı sosyal medya kullanıcılarının "Resmen kariyer intiharı" dediği açıklamalarda bulundu. Didem Kınalı'nın bu açıklamaları çok su götürecek cinsten.
03.06.2023 09:43 - Son Güncelleme: 03.06.2023 09:44
İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapan Didem Kınalı, 2. Sayfa'ya özel hayatı konusunda şu açıklamayı yaptı: