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Haberler Magazin "Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar" Oryantal Didem'den skandal sözler İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi "Kariyer intiharı"

"Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar" Oryantal Didem'den skandal sözler İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi "Kariyer intiharı"

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı sosyal medya kullanıcılarının "Resmen kariyer intiharı" dediği açıklamalarda bulundu. Didem Kınalı'nın bu açıklamaları çok su götürecek cinsten.

03.06.2023 09:43 - Son Güncelleme: 03.06.2023 09:44
Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi Kariyer intiharı

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

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Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi Kariyer intiharı

Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, geçen günlerde çoğu kişiyi hayatından çıkardığını belirterek şöyle konuşmuştu:

Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi Kariyer intiharı

"Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"

Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi Kariyer intiharı

Şimdilerde şarkıcılıkta ilk adımlarını atan Didem Kınalı yine çok konuşulacak açıklamalara imzasını attı.

Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar Oryantal Didem’den skandal sözler İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi Kariyer intiharı

Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapan Didem Kınalı, 2. Sayfa'ya özel hayatı konusunda şu açıklamayı yaptı:

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