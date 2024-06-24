Dünyanın en tüylü kızıydı! "Kurt kız" şimdi bambaşka biri oldu! 2010 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti | İşte son hali...

Dünyanın en tüylü kızı olarak tanınan ve "Kurt kız" yada "Maymun yüzlü" lakabıyla bilinen Supatra Sasuphan'ın son hali şoke etti. 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Supatra, gördüğü tedaviler sonunda büyük bir değişim yaşadı ve son halini paylaştı. İşte Supatra Sasuphan'ın inanılmaz değişimi...