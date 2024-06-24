Kıvanç Tatlıtuğ'un sörf yaptığı anlar olay oldu! "Su üstünde bile karizma" | Her bir karesi hayran bıraktı...

Aşk-ı Memnu dizisiyle kariyerinde altın sıçrama yaşayan Türk televizyon ve sinema dünyasının yıldız isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada paylaştığı sörf yaptığı anlarla gündeme bomba gibi düştü. Tatlıtuğ'un denizde sörf yaparken çekilen kareleri, hayranlarının büyük beğenisini kazandı. "Su üstünde bile karizma" yorumlarıyla adeta iltifat yağmuruna tutulan ünlü oyuncu, bir kez daha hayranlarını kendine hayran bıraktı.