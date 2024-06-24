SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kıvanç Tatlıtuğ'un sörf yaptığı anlar olay oldu! "Su üstünde bile karizma" | Her bir karesi hayran bıraktı...

Aşk-ı Memnu dizisiyle kariyerinde altın sıçrama yaşayan Türk televizyon ve sinema dünyasının yıldız isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada paylaştığı sörf yaptığı anlarla gündeme bomba gibi düştü. Tatlıtuğ'un denizde sörf yaparken çekilen kareleri, hayranlarının büyük beğenisini kazandı. "Su üstünde bile karizma" yorumlarıyla adeta iltifat yağmuruna tutulan ünlü oyuncu, bir kez daha hayranlarını kendine hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 18:22 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:43
Kıvanç Tatlıtuğ’un sörf yaptığı anlar olay oldu! Su üstünde bile karizma | Her bir karesi hayran bıraktı... 1

Kıvanç Tatlıtuğ'un denizde sörf yaparken çekilen kareleri, hayranlarının büyük beğenisini kazandı. "Su üstünde bile karizma" yorumlarıyla adeta iltifat yağmuruna tutulan ünlü oyuncu, bir kez daha hayranlarını kendine hayran bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un sörf yaptığı anlar olay oldu! Su üstünde bile karizma | Her bir karesi hayran bıraktı... 2

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Behlül karakteriyle kariyerinde adeta altın sıçrama yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla da hayranlarının ve magazin gündeminin yakın markajında.

Kıvanç Tatlıtuğ’un sörf yaptığı anlar olay oldu! Su üstünde bile karizma | Her bir karesi hayran bıraktı... 3

Havanın ısınmasıyla yaz sezonunu açan Kıvanç Tatlıtuğ soluğu Bodrum'da aldı.

SON DAKİKA