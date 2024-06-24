Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz Baha Bayırlı koskoca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Baha Bayırlı'nın son haline bakın...

Bir döneme damga vuran "Yetenek Sizsiniz" programı, ilk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başladı ve birçok ismi şöhrete kavuşturdu. Bu isimlerden biri de henüz 3 yaşındayken müziğe olan tutkusu ve sevimliliğiyle herkesin kalbini kazanan Baha Bayırlı'ydı. Dönemin jüri üyesi Hülya Avşar'ın poposunu ısırdığı Baha, yıllar sonra merak konusu oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...
Hülya Avşar'ın poposunu ısırdığı Baha, yıllar sonra merak konusu oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...
Bir dönemin en çok izlenen yarışmalarından Yetenek Sizsiniz'e damga vuran isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı olmuştu.
Programa katıldığında 3 yaşında olan Baha, müzik yeteneği ve sevimliliği ile herkes kendine hayran bırakmıştı.