Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz Baha Bayırlı koskoca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Baha Bayırlı'nın son haline bakın...

Bir döneme damga vuran "Yetenek Sizsiniz" programı, ilk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başladı ve birçok ismi şöhrete kavuşturdu. Bu isimlerden biri de henüz 3 yaşındayken müziğe olan tutkusu ve sevimliliğiyle herkesin kalbini kazanan Baha Bayırlı'ydı. Dönemin jüri üyesi Hülya Avşar'ın poposunu ısırdığı Baha, yıllar sonra merak konusu oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...