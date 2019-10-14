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Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı

Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.

14.10.2019 20:27 - Son Güncelleme: 14.10.2019 20:28
Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı

Dünyanın En Güzel Kadınları'nın yer aldığı listede 5 de Türk var. Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.

Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı

99-Keira Knightley

Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı

98- Doutzen Kroes

Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı

97- Lily Collins

Dünyanın En Güzel Kadınları belli oldu! Merakla beklenen listede 5 Türk kadını da yerini aldı

96- Mila Kunis

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