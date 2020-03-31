Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte merak edilen o liste
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan Dünyanın En Güzel Yüzlü Kadınları listesinde, güzellikleri ile tanıdığımı pek çok ünlü kadın kendine yer bulamazken, bu yıl 3 Türk isim de bu listede kendine yer buldu. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel Yüzlü 100 Kadını listesi...
31.03.2020 13:58
- Son Güncelleme: 31.03.2020 14:14
DİĞER GALERİLER