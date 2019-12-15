Dünyanın En Güzel Kadını seçildi! İşte Dünyanın En Güzel Kadını 2019
Dünyanın En Güzel Kadını önceki akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da seçildi. Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Dünyanın en güzeli'nin seçildiği yarışmaya gelen kadın modeller büyük bir prestije sahip olan ünlü 'mavi taç' için yarıştı. Ve önceki akşam Dünyanın En Güzel Kadını resmen açıklandı. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı. Güzeller, haftalardır kampta zorlu süreç ve eğitimlerden geçti. Yarışmada Dünyanın En Güzel Kadını 23. yaşındaki Toni-Ann Singh oldu.
MISS WORLD 2019 SONUCU
Dünyanın en güzeli'nin seçildiği Miss World 2019 dün akşam Londra'da gerçekleşti. Kayıtlara geçmiş dünyanın en eski uluslararası güzellik yarışması olan Miss World cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen kadın modeller, büyük bir prestije sahip olan ünlü 'mavi taç' için yarıştı.