Dünyanın En Güzel Kadını seçildi! İşte Dünyanın En Güzel Kadını 2019

Dünyanın En Güzel Kadını önceki akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da seçildi. Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Dünyanın en güzeli'nin seçildiği yarışmaya gelen kadın modeller büyük bir prestije sahip olan ünlü 'mavi taç' için yarıştı. Ve önceki akşam Dünyanın En Güzel Kadını resmen açıklandı. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı. Güzeller, haftalardır kampta zorlu süreç ve eğitimlerden geçti. Yarışmada Dünyanın En Güzel Kadını 23. yaşındaki Toni-Ann Singh oldu.

15.12.2019 10:31 - Son Güncelleme: 15.12.2019 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





