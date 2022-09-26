Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede
Popüler bir magazin platformu olan FillGap adlı bir sitede yapılan oylamada dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını seçildi. 15 kişilik listeye 3 Türk güzel adını yazdırdı. 3'ünden 2'si de listenin ilk iki sırasını paylaştı. Biz de sizler için bu listeyi derledik; gelin bakalım kimler varmış? İşte dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını ve zirvedeki o isim.
26.09.2022 17:15 - Son Güncelleme: 26.09.2022 17:15