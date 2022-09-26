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Haberler Magazin Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede

Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede

Popüler bir magazin platformu olan FillGap adlı bir sitede yapılan oylamada dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını seçildi. 15 kişilik listeye 3 Türk güzel adını yazdırdı. 3'ünden 2'si de listenin ilk iki sırasını paylaştı. Biz de sizler için bu listeyi derledik; gelin bakalım kimler varmış? İşte dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını ve zirvedeki o isim.

26.09.2022 17:15 - Son Güncelleme: 26.09.2022 17:15
Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede

FillGap adlı bir internet sitesi dünyanın en güzel 15 Müslüman kadınını belirledi.

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Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede

O listeye Türk güzeller damgasını vurdu. İşte sosyal medyayı sallayan o listede ve yer alan Türk güzelleri.

Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede

15. Mehwish Hayat – Pakistan

Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede

13. Sheikha Manal – UAE

Dünyanın en güzel 15 Müslüman kadını belli oldu! Listeye Türk güzeller damgasını vurdu! Tam 3 ünlü oyuncu o listede biri de zirvede

12. Amreeha Al-Taweel

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