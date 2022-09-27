Güldür Güldür'ün Naime'siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi 'yürürken nefessiz kaldığında...' Ecem Erkek şaşırttı
Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi... Kadrosunda Onur Atilla, Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek, yapıma veda etmişti. Programda canlandırdığı tiplemelerle hafızalara kazınan Erkek, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyada oldukça aktif olan Ecem Erkek'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Fazlasıyla kilo verdiği görülen Ecem Erkek yorum yapmayı da ihmal etmedi.
27.09.2022 10:40 - Son Güncelleme: 27.09.2022 10:42
Güldür Güldür'de tanınan oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı.
2015'de mezuniyetini tamamlayan Ecem Erkek, 2017 yılında ise televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.
2017 ve 2021 yılları arasında sinemada da ilerlerken, bir taraftan Güldür Güldür programının en sevilen karakterlerini oynamaya başlamış ve kendini tüm halka sevdirmişti.