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Haberler Magazin Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos'a kaçtı partide bakın ne yaptı

Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos'a kaçtı partide bakın ne yaptı

Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası arkadaşlarıyla Rodos'a kaçan Mehmet Dinçerler'in partide yaptığı hareket gündeme bomba gibi düşmüştü... 4.5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan çiftten Dinçerler, boşanma haberlerinin gündemde yer almasının ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı. Hesabı geri açan Mehmet Dinçerler, Rodos'ta bir partide keyifsiz halleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

26.09.2022 17:20 - Son Güncelleme: 26.09.2022 17:26
Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos’a kaçtı partide bakın ne yaptı

Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos'a kaçan Dinçerler'in partideki keyifsiz halleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos’a kaçtı partide bakın ne yaptı

Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile eleştirilen Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapatıp arkadaş grubu ile soluğu Rodos'ta aldı. Keyifsiz olan Mehmet Dinçerler, plajdaki eğlenceye katılmak yerine güneşlenmeyi tercih etti.

Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos’a kaçtı partide bakın ne yaptı

Tatildeki hareketiyle adından söz ettiren Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı ve kapattığı Instagram hesabını geri açtı.

Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos’a kaçtı partide bakın ne yaptı

NELER YAŞANDI?

Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

Hadise boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı geri döndü! Ayrılık sonrası Rodos’a kaçtı partide bakın ne yaptı

İş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.

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