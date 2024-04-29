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Dünyanın en güzel 100 kadını arasında Sıla Türkoğlu ve Özge Yağız'da var! Hayranlar sinir krizi geçirdi! Hande Erçel'in sıralaması öyle bir geriledi ki...

Dünyanın en prestijli güzellik listelerinden biri olan "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Türk güzelliklerin de bu listede yer alması, Türkiye'de ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Safir dizisiyle hafızalara kazınan Özge Yağız, Kızılcık Şerbet'inin yıldızı Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı listede Hande Erçel'in sıralamasının gerilemesi ise büyük tepki çekti. İşte yeni yayınlanan dünyanın en güzel kadınları listesi...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 17:14 Güncelleme 29 Nisan 2024, 17:17
Dünyanın en güzel 100 kadını arasında Sıla Türkoğlu ve Özge Yağız’da var! Hayranlar sinir krizi geçirdi! Hande Erçel’in sıralaması öyle bir geriledi ki... 1

Dünya genelinde büyük ilgi gören "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Listede yer alan Türk güzellikler, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Listenin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'deki medya ve sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gördü.

Dünyanın en güzel 100 kadını arasında Sıla Türkoğlu ve Özge Yağız’da var! Hayranlar sinir krizi geçirdi! Hande Erçel’in sıralaması öyle bir geriledi ki... 2

20. HALIMA ADEN

Dünyanın en güzel 100 kadını arasında Sıla Türkoğlu ve Özge Yağız’da var! Hayranlar sinir krizi geçirdi! Hande Erçel’in sıralaması öyle bir geriledi ki... 3

19. YUQI

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