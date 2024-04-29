Dünyanın en güzel 100 kadını arasında Sıla Türkoğlu ve Özge Yağız'da var! Hayranlar sinir krizi geçirdi! Hande Erçel'in sıralaması öyle bir geriledi ki...

Dünyanın en prestijli güzellik listelerinden biri olan "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Türk güzelliklerin de bu listede yer alması, Türkiye'de ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Safir dizisiyle hafızalara kazınan Özge Yağız, Kızılcık Şerbet'inin yıldızı Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı listede Hande Erçel'in sıralamasının gerilemesi ise büyük tepki çekti. İşte yeni yayınlanan dünyanın en güzel kadınları listesi...