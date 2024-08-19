Bebek göründü! Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'den 3. çocuk müjdesi

21 Eylül 2010'da nikah masasına oturan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'den 3. çocuk müjdesi geldi. Son dönemlerde her ne kadar çift hakkında boşanacakları iddiaları ortaya atılsa da bu gelişme sonrası hepsi çürüdü. 3.kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Demirel, büyüyen karnıyla poz verdi.