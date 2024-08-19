Bebek göründü! Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'den 3. çocuk müjdesi

21 Eylül 2010'da nikah masasına oturan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'den 3. çocuk müjdesi geldi. Son dönemlerde her ne kadar çift hakkında boşanacakları iddiaları ortaya atılsa da bu gelişme sonrası hepsi çürüdü. 3.kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Demirel, büyüyen karnıyla poz verdi.
21 Eylül 2010'da nikah masasına oturan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'den 3. çocuk müjdesi geldi. Son dönemlerde her ne kadar çift hakkında boşanacakları iddiaları ortaya atılsa da bu gelişme sonrası hepsi çürüdü. 3.kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Demirel, büyüyen karnıyla poz verdi.
2010 yılında, Fenerbahçe'nin kalesini korurken, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen eski milli kaleci Volkan Demirel, evliliği ile bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu.
Çiftin boşanacakları konuşulurken Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel 3.çocuklarının heyecanını yaşıyor.