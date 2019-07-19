Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi
Ekonomi çevrelerinin ilgiyle takip ettiği Forbes dergisi 2019 yılının en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Listede 100 kişiden 38'inin müzik dünyası temsilcisi olması dikkat çekerken sporcu sayısının 34 olduğu kaydedildi. Forbes dergisinin en çok kazanan 100 ünlü listesinin zirvesine ABD'li ünlü sanatçı Taylor Swift yerleşti. Forbes'un verilerine göre, 29 yaşındaki Taylor Swift son bir yılda 185 milyon dolar kazandı. Swift'in "Reputation" albümüyle yaptığı dünya turunun, topladığı 226.1 milyon dolar ile en çok para kazanan tur olarak ABD tarihine geçtiği kaydedildi.
Forbes dergisi 2019'un dünyada en çok kazanan ünlülerini açıkladı. 2019 yılını baz alınan verilerde birçok ünlünün sıralaması şaşkına çevirdi. Dünyanın en çok kazanan ünlüleri sıralamasında zirve değişmedi. Ronaldo, Rihanna, Eminem gibi birçok yıldız 2019'da dünyanın en çok kazananları listesinde geride kaldı. İşte Forbes dergisinin açıkladığı dünyanın en çok kazanan ünlüleri.