Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi

Ekonomi çevrelerinin ilgiyle takip ettiği Forbes dergisi 2019 yılının en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Listede 100 kişiden 38'inin müzik dünyası temsilcisi olması dikkat çekerken sporcu sayısının 34 olduğu kaydedildi. Forbes dergisinin en çok kazanan 100 ünlü listesinin zirvesine ABD'li ünlü sanatçı Taylor Swift yerleşti. Forbes'un verilerine göre, 29 yaşındaki Taylor Swift son bir yılda 185 milyon dolar kazandı. Swift'in "Reputation" albümüyle yaptığı dünya turunun, topladığı 226.1 milyon dolar ile en çok para kazanan tur olarak ABD tarihine geçtiği kaydedildi.

19.07.2019 17:33 - Son Güncelleme: 19.07.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





