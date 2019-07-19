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Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi

Ekonomi çevrelerinin ilgiyle takip ettiği Forbes dergisi 2019 yılının en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Listede 100 kişiden 38'inin müzik dünyası temsilcisi olması dikkat çekerken sporcu sayısının 34 olduğu kaydedildi. Forbes dergisinin en çok kazanan 100 ünlü listesinin zirvesine ABD'li ünlü sanatçı Taylor Swift yerleşti. Forbes'un verilerine göre, 29 yaşındaki Taylor Swift son bir yılda 185 milyon dolar kazandı. Swift'in "Reputation" albümüyle yaptığı dünya turunun, topladığı 226.1 milyon dolar ile en çok para kazanan tur olarak ABD tarihine geçtiği kaydedildi.

19.07.2019 17:33 - Son Güncelleme: 19.07.2019 17:34
Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi

Forbes dergisi 2019'un dünyada en çok kazanan ünlülerini açıkladı. 2019 yılını baz alınan verilerde birçok ünlünün sıralaması şaşkına çevirdi. Dünyanın en çok kazanan ünlüleri sıralamasında zirve değişmedi. Ronaldo, Rihanna, Eminem gibi birçok yıldız 2019'da dünyanın en çok kazananları listesinde geride kaldı. İşte Forbes dergisinin açıkladığı dünyanın en çok kazanan ünlüleri.

Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi

100. Celine Dion
37.5 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi

99. Shawn Mendes
38 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi

98. Brandin Cooks
38 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! Zirvede ne Rihanna var ne de Messi

95 Kendrick Lamar
38.5 milyon dolar

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