Ankaralı Turgut'un kızı isyan etti! “Seni bu hale getiren o yaratıklar...”

Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili geçen günlerde yeni açıklama geldi.
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.
İSYAN ETTİ!
Sosyal medya hesabında babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Eylem Boran, bu kez farklı bir paylaşım yaptı.
Bora, önceki akşam babasının daha önceden katıldığı yayını Instagram hesabından paylaşıp kardeşlerine şu sözlerle isyan etti: "Her şeyin zamanı ve vakti var. Babam sen rahat ol, iyi ol. Bana geri dön. Sarı kızın seni bekliyor. Şimdi herkes oynasın oyununu meydan onların"