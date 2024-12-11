Ankaralı Turgut'un kızı isyan etti! “Seni bu hale getiren o yaratıklar...”

Bora, önceki akşam babasının daha önceden katıldığı yayını Instagram hesabından paylaşıp kardeşlerine şu sözlerle isyan etti: "Her şeyin zamanı ve vakti var. Babam sen rahat ol, iyi ol. Bana geri dön. Sarı kızın seni bekliyor. Şimdi herkes oynasın oyununu meydan onların"