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Ankaralı Turgut'un kızı isyan etti! “Seni bu hale getiren o yaratıklar...”

Akciğer kanseriyle mücadele eden 'Ankaralı Turgut' adıyla tanınan Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara'daki hastanede entübe edilmişti. Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, babasının sağlık durumuna ilişkin paylaşımlar yaparak sevenlerini sık sık bilgilendirmişti. Boran, bu kez farklı bir paylaşım yaptı. Türkücünün kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından kardeşlerine açtı ağzını yumdu gözünü.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:41
Ankaralı Turgut’un kızı isyan etti! Seni bu hale getiren o yaratıklar...

Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

Ankaralı Turgut’un kızı isyan etti! Seni bu hale getiren o yaratıklar...

Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili geçen günlerde yeni açıklama geldi.

Ankaralı Turgut’un kızı isyan etti! Seni bu hale getiren o yaratıklar...

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut’un kızı isyan etti! Seni bu hale getiren o yaratıklar...

İSYAN ETTİ!
Sosyal medya hesabında babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Eylem Boran, bu kez farklı bir paylaşım yaptı.

Ankaralı Turgut’un kızı isyan etti! Seni bu hale getiren o yaratıklar...

Türkücünün kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından kardeşlerine açtı ağzını yumdu gözünü.

Ankaralı Turgut’un kızı isyan etti! Seni bu hale getiren o yaratıklar...

Bora, önceki akşam babasının daha önceden katıldığı yayını Instagram hesabından paylaşıp kardeşlerine şu sözlerle isyan etti: "Her şeyin zamanı ve vakti var. Babam sen rahat ol, iyi ol. Bana geri dön. Sarı kızın seni bekliyor. Şimdi herkes oynasın oyununu meydan onların"

Ankaralı Turgut’un kızı isyan etti! Seni bu hale getiren o yaratıklar...

Boran, "Babam sen bu sırtlanları doyuramadın. Senin hakkını Allah sorsun evlat denen bu mahluklara. Seni bu hale getiren o yaratıkları Allah'a havale ediyorum babam" ifadelerini kullandı.

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