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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisinin kucağında poz verdi! Survivor Yiğit Poyraz ile sosyal medyaya damga vurdu

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışma sırasında sevgilisinin en büyük destekçisi olan Erbil, sosyal medya paylaşımlarında Poyraz'a sık sık yer vermişti. Yiğit Poyraz'ın yarışmadan elenmesiyle kavuşan ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Erbil, sevgilisinin kucağında verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. İkilinin pozu kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 09:34 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 09:43
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisinin kucağında poz verdi! Survivor Yiğit Poyraz ile sosyal medyaya damga vurdu 1

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, gönlünü Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz'a kaptırdı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisinin kucağında poz verdi! Survivor Yiğit Poyraz ile sosyal medyaya damga vurdu 2

İkili, Yiğit Poyraz'ın Survivor yarışmasının yeni sezonuna katılmasıyla bir süre ayrı kaldı ancak bu dönemde de sık sık gündem olmayı başardı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisinin kucağında poz verdi! Survivor Yiğit Poyraz ile sosyal medyaya damga vurdu 3

Ünlü çift, özellikle Yiğit Poyraz'ın Survivor'da hırsızlık yapması ve müstakbel kayınpederi Mehmet Ali Erbil'in konuyla ilgili açıklamalarıyla uzun süre gündemde kaldı.

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