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Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal herkesi hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...

32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Sinem Kobal hem evliliği hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla takdir topluyor. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, geride bıraktığımız günlerde hamileliğini açıklamıştı. Bebek heyecanı yaşayan Sinem Kobal sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Tabi sadece kendisi değil annesi de. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal adeta bir fenomen. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Anneanne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarıyor. İşte sosyal medyada çok merak edilen Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal...

11.06.2020 16:03 - Son Güncelleme: 11.06.2020 16:03
Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal herkesi hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...

41 KERE MAŞALLAH

Bir süre sonra ilk bebeğini kucağına alacak olan Sinem Kobal'ın annesi görenleri hayran bıraktı. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'ı görenler 'Bu nasıl anneanne' dedirtti. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal herkesi hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...

Can Yaman ve annesi

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal herkesi hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...
Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal herkesi hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal herkesi hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...
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