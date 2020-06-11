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Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal herkesi hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...

32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Sinem Kobal hem evliliği hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla takdir topluyor. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, geride bıraktığımız günlerde hamileliğini açıklamıştı. Bebek heyecanı yaşayan Sinem Kobal sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Tabi sadece kendisi değil annesi de. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal adeta bir fenomen. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Anneanne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarıyor. İşte sosyal medyada çok merak edilen Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal...

11.06.2020 16:03 - Son Güncelleme: 11.06.2020 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





