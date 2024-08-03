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Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone'a Bodrum’da 'Uluslararası İkon Ödülü' verildi! Kurtlar Vadisi itirafı çok konuşulmuştu...

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, geçen aylarda konuk oyuncu olarak yer aldığı ve Necati Şaşmaz ile öpüşme sahnesinin gündeme damga vurduğu Kurtlar Vadisi hakkında yaptığı itiraflarla uzun süre gündem olmuştu. Stone şimdi ise aldığı ödülle gündeme geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone'a Bodrum'da 'Uluslararası İkon Ödülü' verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 10:45 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 10:54
Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone’a Bodrum’da ’Uluslararası İkon Ödülü’ verildi! Kurtlar Vadisi itirafı çok konuşulmuştu... 1

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, geçen aylarda dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde yer aldığı bölüm hakkında gündeme damga vuracak bir itirafta bulunmuş ve uzun süre gündem olmuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone’a Bodrum’da ’Uluslararası İkon Ödülü’ verildi! Kurtlar Vadisi itirafı çok konuşulmuştu... 2

Stone şimdi ise aldığı ödülle gündeme geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone'a Bodrum'da 'Uluslararası İkon Ödülü' verildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone’a Bodrum’da ’Uluslararası İkon Ödülü’ verildi! Kurtlar Vadisi itirafı çok konuşulmuştu... 3

Temel İçgüdü ve Casino gibi sinemanın kült yapımlarıyla Hollywood'a damgasını vuran dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, Altın Küre Ödülleri 'Uluslararası İkon Ödülü'nü Bodrum'da bir otelde düzenlenen törenle aldı.

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