27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim! Dikkat çeken Hülya Avşar detayı! Meğer Arzum Onan’dan önce...

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 1996 yılında başlayan evlilikleri geçen sene tek celsede son buldu. 27 yıllık evliliklerine nokta koyan ikilinin oğulları Can Aslantuğ ise anne-babasının boşanması hakkında ilk kez konuştu. Oğullarının açıklamasıyla gündeme gelen Aslantuğ ile Onan'ın hayatları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslantuğ hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Hülya Avşar detayı ise dikkat çekti. Bakın Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'dan önce hangi ünlü isimle sevgiliymiş...
1996 yılında nikâh masasına oturan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçen yıl 27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Beykoz Adliyesi'ne el ele gelen ve 10 dakikalık duruşmayla evliliklerini bitiren ikilinin oğulları Can Aslantuğ ise anne-babasının boşanması hakkında ilk kez konuştu.
Can Aslantuğ, "Bu süreç sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, "Birinci önceliğim ikisinin gününde sonunda mutlu olması. İlk günden beri ikisin de yanında oldum. Dertler ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinlemekte gayret ettim. Birbirlerine çok değer veriyorlar" yanıtını verdi.