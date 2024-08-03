3 yıl evli kalmışlardı! Perihan Savaş kızının babası İbrahim Tatlıses hakkında konuştu! “Bazen torunlarımı görmeye gelince...”

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında evli kalmış ve ünlü oyuncunun bu evlilikten Melek Zübeyde adını verdiği bir kızı olmuştu. Savaş, yıllar önce verdiği bir röportajda ise ilişkileri sırasında Talıses'ten şiddet gördüğünü ve hamileyken ihanete uğradığını açıklamıştı. Gelini Melis Ketenci ile Nişantaşı'nda görüntülenen Savaş'a eski eşi soruldu. İşte Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses açıklaması...