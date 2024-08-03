3 yıl evli kalmışlardı! Perihan Savaş kızının babası İbrahim Tatlıses hakkında konuştu! “Bazen torunlarımı görmeye gelince...”

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında evli kalmış ve ünlü oyuncunun bu evlilikten Melek Zübeyde adını verdiği bir kızı olmuştu. Savaş, yıllar önce verdiği bir röportajda ise ilişkileri sırasında Talıses'ten şiddet gördüğünü ve hamileyken ihanete uğradığını açıklamıştı. Gelini Melis Ketenci ile Nişantaşı'nda görüntülenen Savaş'a eski eşi soruldu. İşte Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses açıklaması...
Ünlü oyuncu Perihan Savaş, türkücü İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında evli kaldı. Ünlü çiftin bu evlilikten Zübeyde Melek adını verdikleri bir kızı oldu.
Savaş, yıllar önce verdiği bir röportajda ilişkileri sırasında Tatlıses'ten şiddet gördüğünü ve hamileyken ihanete uğradığını açıklamıştı. Ünlü oyuncuyu bir kez daha eski eşi İbrahim Tatlıses soruldu.
Cadde'de yer alan habere göre; Yılmaz Zafer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'i Ocak 2023'te evlendiren Perihan Savaş, önceki gün gelini Melis Ketenci ile Nişantaşı'nda çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.