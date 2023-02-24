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Haberler Magazin 21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerle adını duyuran ve kariyeri kadar verdiği kilolarla da gündem olan Civelek, fit haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. 21 kilo veren ünlü oyuncunun zayıflama sırrı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Feyza Civelek nasıl zayıfladı?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Feyza Civelek nasıl kilo vermiş...

takvim.com.tr
24.02.2023 21:16 - Son Güncelleme: 24.02.2023 21:16
21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.

Son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Civelek'in nasıl zayıfladığı bir kez daha merak konusu oldu.

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21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

21 kilo veren ünlü oyuncunun zayıflama sırrı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Feyza Civelek nasıl zayıfladı?" sorusunun yanıtını arattı.

21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

İşte başta Feyza Civelek olmak üzere ünlü isimlerin zayıflama sırları...

21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

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21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

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