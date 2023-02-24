21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek sırrı ortaya çıktı! Emrah Altıntoprak’ın partneri bakın nasıl zayıflamış...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.

Son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Civelek'in nasıl zayıfladığı bir kez daha merak konusu oldu.