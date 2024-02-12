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Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Mark Ruffalo’dan Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı! “Oraya hiçbir insani yardım giremiyor”

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, katıldığı bir ödül töreninde soykırımcı İsrail'in zulmüne sessiz kalamadı ve Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Özellikle Joe Biden'a işaret eden Ruffalo, "Dünya liderlerinden kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Mark Ruffalo'nun o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:37 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:56
Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Mark Ruffalo’dan Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı! “Oraya hiçbir insani yardım giremiyor” 1

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz." dedi.

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Mark Ruffalo’dan Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı! “Oraya hiçbir insani yardım giremiyor” 2

Middle East Eye'ın haberine göre; Amerika Yönetmenler Loncası Ödülleri törenine katılan Ruffalo, diğer ünlü isimlerle birlikte ceketine zambak şeklinde, kırmızı yuvarlak rozet taktı.

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Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Mark Ruffalo’dan Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı! “Oraya hiçbir insani yardım giremiyor” 3

Ruffalo, zambakların "barış zambağını", kırmızı yuvarlak rozetin ise "Ateşkes taraftarı sanatçıları" simgelediğini belirtti.

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