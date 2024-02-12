Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Mark Ruffalo’dan Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı! “Oraya hiçbir insani yardım giremiyor”

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, katıldığı bir ödül töreninde soykırımcı İsrail'in zulmüne sessiz kalamadı ve Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Özellikle Joe Biden'a işaret eden Ruffalo, "Dünya liderlerinden kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Mark Ruffalo'nun o açıklamaları...