Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın eşi hayran bıraktı! “Yeşilçam yıldızı gibi” Meğer 47. evlilik yıldönümünde Sibel Can’la...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan'ın kameralardan uzak tuttuğu eşini görenler hayran kaldı. Avukat Özkan'ın eşini görenler "Yeşilçam yıldızı gibi" yorumlarında bulundu. Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Müge Anlı ile izleyici karşısına çıkan Özkan'ın 47. evlilik yıldönümündeki Sibel Can detayı da dikkat çekti. İşte Rahmi Özkan'ın güzeller güzeli biricik eşi...