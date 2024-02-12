8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim! Aşka yeşil ışık yakan Ceyda meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Bülent Şakrak'la 8 yıllık evliliklerini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, konuk olduğu bir programda yeni aşka yeşil ışık yaktı. Daha önce üç kez nikah masasına oturan Düvenci'nin açıklamaları dikkat çekerken özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Düvenci'nin eski eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ceyda Düvenci, kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kaldı.
Üç evlilik yapan Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la geçen aylarda boşandı.
Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, son olarak katıldığı bir programla gündem oldu. Sibel Arna'nın programına konuk olan Düvenci, aşk üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.