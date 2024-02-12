8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim! Aşka yeşil ışık yakan Ceyda meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Bülent Şakrak'la 8 yıllık evliliklerini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, konuk olduğu bir programda yeni aşka yeşil ışık yaktı. Daha önce üç kez nikah masasına oturan Düvenci'nin açıklamaları dikkat çekerken özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Düvenci'nin eski eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı.