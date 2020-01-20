Yeşilçam'ın sevilen yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları 44 yıl sonra bir arada! İşte son halleri...
Yeşilçam'ın sevilen filmi Aile Şerefi oyuncuları 44 yıl sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) "Yeşilçam'a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında önceki gün Kadıköy'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 1976 yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman'ın katıldığı etkinlikte Yeşilçam oyuncularının son halleri dikkat çekti. Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti. İşte Yeşilçam oyuncularının son halleri...
20.01.2020 13:24
- Son Güncelleme: 20.01.2020 13:48
DİĞER GALERİLER