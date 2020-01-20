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Yeşilçam'ın sevilen yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları 44 yıl sonra bir arada! İşte son halleri...

Yeşilçam'ın sevilen filmi Aile Şerefi oyuncuları 44 yıl sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) "Yeşilçam'a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında önceki gün Kadıköy'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 1976 yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman'ın katıldığı etkinlikte Yeşilçam oyuncularının son halleri dikkat çekti. Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti. İşte Yeşilçam oyuncularının son halleri...

20.01.2020 13:24 - Son Güncelleme: 20.01.2020 13:48
Yeşilçam'ın sevilen yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları 44 yıl sonra bir arada! İşte son halleri...

Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi"nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.

Yeşilçam'ın sevilen yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları 44 yıl sonra bir arada! İşte son halleri...

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) "Yeşilçam'a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında önceki gün Kadıköy'de düzenlenen etkinliğe 1976 yapımı filmin oyuncuları Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman katıldı.

Yeşilçam'ın sevilen yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları 44 yıl sonra bir arada! İşte son halleri...

Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

Yeşilçam'ın sevilen yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları 44 yıl sonra bir arada! İşte son halleri...

Aracı görünce o günlere gittiğini ifade eden 'Zeynep' rolündeki Itır Esen ise Yeşilçam setlerini çok özlediğini ifade etti.

Yeşilçam'ın sevilen yapımı Aile Şerefi filmi oyuncuları 44 yıl sonra bir arada! İşte son halleri...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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