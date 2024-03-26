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Dünya devi Arda Güler bakın aslen nereliymiş! Hem Real Madrid hem de Fenerbahçe'de forma terletti! Vincenzo Montella'nın gözdesi...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve 'dünya devi' olarak nitelendirilen Arda Güler yaşadığı sakatlıkların ardından İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamamıştı. İspanya 1. Futbol Ligi'nde Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı. Bugün ise Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar gibi isimlerle Türkiye-Avusturya maçında ilk 11'de forma terletecek Arda Güler merak konusu oldu. Bakın dünya devi Arda Güler aslen nereliymiş...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 22:04 Güncelleme 26 Mart 2024, 22:15
Dünya devi Arda Güler bakın aslen nereliymiş! Hem Real Madrid hem de Fenerbahçe’de forma terletti! Vincenzo Montella’nın gözdesi... 1

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, 'Dünya Devi' olarak nitelendiriliyor.

Dünya devi Arda Güler bakın aslen nereliymiş! Hem Real Madrid hem de Fenerbahçe’de forma terletti! Vincenzo Montella’nın gözdesi... 2

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

Dünya devi Arda Güler bakın aslen nereliymiş! Hem Real Madrid hem de Fenerbahçe’de forma terletti! Vincenzo Montella’nın gözdesi... 3

Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini Real Madrid'ten yana kullandı.

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