Dünya devi Arda Güler bakın aslen nereliymiş! Hem Real Madrid hem de Fenerbahçe'de forma terletti! Vincenzo Montella'nın gözdesi...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve 'dünya devi' olarak nitelendirilen Arda Güler yaşadığı sakatlıkların ardından İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamamıştı. İspanya 1. Futbol Ligi'nde Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı. Bugün ise Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar gibi isimlerle Türkiye-Avusturya maçında ilk 11'de forma terletecek Arda Güler merak konusu oldu. Bakın dünya devi Arda Güler aslen nereliymiş...