Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve 'dünya devi' olarak nitelendirilen Arda Güler yaşadığı sakatlıkların ardından İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamamıştı. İspanya 1. Futbol Ligi'nde Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı. Bugün ise Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar gibi isimlerle Türkiye-Avusturya maçında ilk 11'de forma terletecek Arda Güler merak konusu oldu. Bakın dünya devi Arda Güler aslen nereliymiş...
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, 'Dünya Devi' olarak nitelendiriliyor.
Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.
Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini Real Madrid'ten yana kullandı.