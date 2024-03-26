Aylar sonra görüntülendi! Tekne kazası geçiren Ali Sabancı'dan eşi Vuslat Doğan hakkında açıklama! Evliliklerinde kriz olduğu konuşuluyordu...

Türkiye'nin tanınmış isimlerinden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunan adalarında geçirdikleri kaza sonrası sosyete gündemini şok etti. Kaza sonrasında acilen İstanbul'a getirilen çift, uzun bir süre tedavi görmüştü. Özellikle Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzünden aldığı ciddi yaralar nedeniyle ABD'de estetik ameliyat geçirmişti. Ancak Sabancı çifti, tedavilerinin ardından eski sağlıklarına kavuşmayı başardı. Özellikle Ali Sabancı'nın eşiyle arasında kriz olduğuna dair söylentiler de gündemi meşgul etmişti. Ancak aylar sonra görüntülenen Ali Sabancı, eşinin ve kendi sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...