Aylar sonra görüntülendi! Tekne kazası geçiren Ali Sabancı'dan eşi Vuslat Doğan hakkında açıklama! Evliliklerinde kriz olduğu konuşuluyordu...

Türkiye'nin tanınmış isimlerinden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunan adalarında geçirdikleri kaza sonrası sosyete gündemini şok etti. Kaza sonrasında acilen İstanbul'a getirilen çift, uzun bir süre tedavi görmüştü. Özellikle Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzünden aldığı ciddi yaralar nedeniyle ABD'de estetik ameliyat geçirmişti. Ancak Sabancı çifti, tedavilerinin ardından eski sağlıklarına kavuşmayı başardı. Özellikle Ali Sabancı'nın eşiyle arasında kriz olduğuna dair söylentiler de gündemi meşgul etmişti. Ancak aylar sonra görüntülenen Ali Sabancı, eşinin ve kendi sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...
Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı, oğulları Emrecan ve Kaan Ali ile lüks yatı Latiko'yla 24 Ağustos'ta Leros Adası'na demir attı.
Akşam yemeği için ailesiyle Zodyak botuna atladı. Ancak kıyıya giderken kayalıklara çarptı.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Leros Adası'ndaki hastaneye kaldırılan Ali Sabancı, hemen ameliyata alındı. 7 saat süren operasyonun ardından Türkiye'ye getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, uzun süre İstanbul Şişli'deki özel hastanede tedavi altına alındı.