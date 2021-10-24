Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Linet erkek mi, cinsiyetini mi değiştirdi? Eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!
Şarkıcı Linet'in asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. 44 yaşındaki şarkıcının askere gitmesi gerektiğini duyanlar şoke oldu. Güçlü sesi ile dikkat çeken şarkıcının erkek olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Babası İsrailli annesi ise Türk olan Linet'in eski hali araştırılıuyor. Bir röportajında "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada." sözlerini kullanan Linet herkesi dumura uğrattı. Kafalarda Linet önceden erkek miydi sorusu oluştu. İşte ünlü şarkıcı Linet'in eski hali...
Asker kaçağı olduğunu itiraf ettiği açıklamalarıyla magazin gündemini sarsan şarkıcı Linet'in eski hali hakkında araştırmalar hızlandı. Katıldığı bir davet sonrası röportaj veren Linet ''İsrail'de asker kaçağıyım, askerlik zamanı geldi ben kaçtım'' dedi yer yerinden oynadı. İtiraf gibi açıklamaların ardından 'Linet eskiden erkek miydi, cinsiyet mi değiştirdi' soruları sormaya başladı. 10 yaşında ilk klibini çıkartan 44 yaşındaki sanatçının eski hali bir hayli merak edildi. İşte Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi'nin önceki hali...
LİNET'İN ASKERLİK AÇIKLAMASI!
Babasının İsrailli olduğunu söyleyen Linet kendisinin de belirli bir yaşa kadar İsrail'de yaşadığını ancak askere çağırdıklarında Türkiye'ye kaçtığını anlattı. Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülkenin İsrail olduğunu anlatan şarkıcı "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada."
Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.