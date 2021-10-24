Vav TV İzle
Haberler Magazin Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Linet erkek mi, cinsiyetini mi değiştirdi? Eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Linet erkek mi, cinsiyetini mi değiştirdi? Eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

Şarkıcı Linet'in asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. 44 yaşındaki şarkıcının askere gitmesi gerektiğini duyanlar şoke oldu. Güçlü sesi ile dikkat çeken şarkıcının erkek olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Babası İsrailli annesi ise Türk olan Linet'in eski hali araştırılıuyor. Bir röportajında "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada." sözlerini kullanan Linet herkesi dumura uğrattı. Kafalarda Linet önceden erkek miydi sorusu oluştu. İşte ünlü şarkıcı Linet'in eski hali...

24.10.2021 17:00 - Son Güncelleme: 24.10.2021 17:03
Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Şarkıcı Linet erkek mi? Linet’in eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

Asker kaçağı olduğunu itiraf ettiği açıklamalarıyla magazin gündemini sarsan şarkıcı Linet'in eski hali hakkında araştırmalar hızlandı. Katıldığı bir davet sonrası röportaj veren Linet ''İsrail'de asker kaçağıyım, askerlik zamanı geldi ben kaçtım'' dedi yer yerinden oynadı. İtiraf gibi açıklamaların ardından 'Linet eskiden erkek miydi, cinsiyet mi değiştirdi' soruları sormaya başladı. 10 yaşında ilk klibini çıkartan 44 yaşındaki sanatçının eski hali bir hayli merak edildi. İşte Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi'nin önceki hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Şarkıcı Linet erkek mi? Linet’in eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

LİNET'İN ASKERLİK AÇIKLAMASI!

Babasının İsrailli olduğunu söyleyen Linet kendisinin de belirli bir yaşa kadar İsrail'de yaşadığını ancak askere çağırdıklarında Türkiye'ye kaçtığını anlattı. Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülkenin İsrail olduğunu anlatan şarkıcı "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada."

Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Şarkıcı Linet erkek mi? Linet’in eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

KADINLARA 21 AY ZORUNLU ASKERLİK!

İsrail'de kadınlar 21 ay zorunlu askerlik görevine tabi tutuluyor.

Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Şarkıcı Linet erkek mi? Linet’in eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

Sesi ile dikkat çeken Linet 44 yaşında ve aslen İsrailli. Babası İsrailli annesi Türk olan Linet uzun süre İsrail'de yaşadı, orada büyüdü. Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı.

Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Şarkıcı Linet erkek mi? Linet’in eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

SON DAKİKA