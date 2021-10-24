Asker kaçağı olduğunu itiraf etmişti! Linet erkek mi, cinsiyetini mi değiştirdi? Eski halini görenler dumura uğradı Gerçek bambaşka çıktı!

LİNET'İN ASKERLİK AÇIKLAMASI!

Babasının İsrailli olduğunu söyleyen Linet kendisinin de belirli bir yaşa kadar İsrail'de yaşadığını ancak askere çağırdıklarında Türkiye'ye kaçtığını anlattı. Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülkenin İsrail olduğunu anlatan şarkıcı "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada."