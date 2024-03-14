Dün baba olacağını öğrenmişti! Survivor Yunus Emre Özden'in eşi düşük mü yaptı? Antidepresan ve ağrı kesici...

'Survivor All Star 2024'te aldığı cezalarla sosyal medyanın diline düşen yarışmacı Yunus Emre Özden, yarışmaya katılmadan bir ay önce sevgilisi Beria Özden ile dünya evine girmişti. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunda Dominik'te başarılı performans gösteren Yunus Emre, iletişim ödülünü kazanmasının ardından baba olacağını öğrenmişti. Ancak çiftten üzücü haber geldi. İşte Yunus Emre'nin eşinin son paylaşımı...