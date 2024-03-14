Dün baba olacağını öğrenmişti! Survivor Yunus Emre Özden'in eşi düşük mü yaptı? Antidepresan ve ağrı kesici...

'Survivor All Star 2024'te aldığı cezalarla sosyal medyanın diline düşen yarışmacı Yunus Emre Özden, yarışmaya katılmadan bir ay önce sevgilisi Beria Özden ile dünya evine girmişti. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunda Dominik'te başarılı performans gösteren Yunus Emre, iletişim ödülünü kazanmasının ardından baba olacağını öğrenmişti. Ancak çiftten üzücü haber geldi. İşte Yunus Emre'nin eşinin son paylaşımı...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın favori yarışmacısı Yunus Emre Özden özel hayatıyla son günlerde gündeme geldi.
"ALEYNA'DAN UZAK DUR!"
Samimiyetleri sosyal medyada çok konuşulan Yunus Emre ve Aleyna için Beria'dan canlı yayında uyarı gelmişti. Beria Özen, "Ceza yapma Aleyna dan uzak dur" mesajı verdi.
Aynı zamanda 13 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen Survivor son bölüm kazanan iletişim ödülü alınca Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti.