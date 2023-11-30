8 yıl evli kalmışlardı! Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak suskunluğunu bozdu! Boşanma sonrası ilk açıklama: Ölüm var...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı ve 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Bülent Şakrak, suskunluğunu bozdu. Ünlü oyuncu, eski eşi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...