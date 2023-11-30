8 yıl evli kalmışlardı! Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak suskunluğunu bozdu! Boşanma sonrası ilk açıklama: Ölüm var...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı ve 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Bülent Şakrak, suskunluğunu bozdu. Ünlü oyuncu, eski eşi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
2015 yılında dünyaevine giren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, evlilikleri sürecinde yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirdi.
Ancak çift, nikah masasına oturduktan 8 yıl sonra sürpriz bir kararla ayrılık kararı aldı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, anlaşmalı olarak boşandı.
Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilirken ikili, boşanma sonrası sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.