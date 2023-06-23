Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı işte o görüntüler! Tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı gözler Mert Yazıcıoğlu'nda!
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı! Kaçamak tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi. 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan ve adı ihanet iddialarına karışan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile çıktığı Göcek tatilinde yakayı ele verdi. 'Arkadaşız' diyen ikilinin aşkı resmen belgelendi, o görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İşte Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa yakalandığı anlar...
23.06.2023 19:04 - Son Güncelleme: 23.06.2023 19:14
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı işte o görüntüler! Tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı. Gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi.
2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.
Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimiyetinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.
Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmesiyle ihanet iddiasının yeniden gündeme taşınmasına neden olmuştu.