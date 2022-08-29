Vav TV İzle
Haberler Magazin Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

Ünlü oyuncu Demet Özdemi ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

29.08.2022 10:45 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:45
Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti dünyaevine girdi. Hava koşulları nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift bu akşam birbirlerine 'evet' dedi. Düğünde Acun Ilıcalı nikah şahitliği yaparken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol, Murat Boz ve daha bir çok ünlü oyuncu ve şarkıcı bu özel günden paylaşımlar yaptı. Özellikle Demet Özdemir'in gelinlikleri sosyal medyayı salladı. İşte düğünden yeni fotoğraflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e evlilik teklifi yapmıştı. Özdemir'en 'evet' yanıtı gelince çift düğün hazıklarına başlamıştı.

Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

Çift önce Haziran ayında aile arasında düzenlenen tören ile nişanlanmıştı.

Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

Nişanda dostları çiftin bu mutlu gününü birlikte kutlamıştı.

Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

Ardından da Demet Özdemir arkadaşları ve ailesiyle birlikte kına gecesi düzenlemişti.

SON DAKİKA