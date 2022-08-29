Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...
Ünlü oyuncu Demet Özdemi ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
29.08.2022 10:45 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:45
Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti dünyaevine girdi. Hava koşulları nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift bu akşam birbirlerine 'evet' dedi. Düğünde Acun Ilıcalı nikah şahitliği yaparken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol, Murat Boz ve daha bir çok ünlü oyuncu ve şarkıcı bu özel günden paylaşımlar yaptı. Özellikle Demet Özdemir'in gelinlikleri sosyal medyayı salladı. İşte düğünden yeni fotoğraflar...
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e evlilik teklifi yapmıştı. Özdemir'en 'evet' yanıtı gelince çift düğün hazıklarına başlamıştı.