Düğünde ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi! Demet Özdemir 2 gelinlik giydi sosyal medya sallandı! Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol...

Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti dünyaevine girdi. Hava koşulları nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift bu akşam birbirlerine 'evet' dedi. Düğünde Acun Ilıcalı nikah şahitliği yaparken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Çelikkol, Murat Boz ve daha bir çok ünlü oyuncu ve şarkıcı bu özel günden paylaşımlar yaptı. Özellikle Demet Özdemir'in gelinlikleri sosyal medyayı salladı. İşte düğünden yeni fotoğraflar...