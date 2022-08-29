Hamile olduğu söylenen Petek Dinçöz'den nihayet bebek açıklaması geldi 'göbeğimi çekin' Nida Büyükbayraktar'la apar topar evlenmişti
Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirdi. Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hakkında önceki gün hamilelik iddiaları ortaya atılırken sonunda açıklama geldi. İşte Petek Dinçöz'ün açıklamaları.
29.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:06
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.