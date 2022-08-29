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Hamile olduğu söylenen Petek Dinçöz'den nihayet bebek açıklaması geldi 'göbeğimi çekin' Nida Büyükbayraktar'la apar topar evlenmişti

Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirdi. Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hakkında önceki gün hamilelik iddiaları ortaya atılırken sonunda açıklama geldi. İşte Petek Dinçöz'ün açıklamaları.

29.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:06
Hamile olduğu söylenen Petek Dinçöz’den nihayet bebek açıklaması geldi ’göbeğimi çekin’ Nida Büyükbayraktar’la apar topar evlenmişti

Jet hızıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti gündemden düşmüyor.

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Hamile olduğu söylenen Petek Dinçöz’den nihayet bebek açıklaması geldi ’göbeğimi çekin’ Nida Büyükbayraktar’la apar topar evlenmişti

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

Hamile olduğu söylenen Petek Dinçöz’den nihayet bebek açıklaması geldi ’göbeğimi çekin’ Nida Büyükbayraktar’la apar topar evlenmişti

25 YILLIK AŞKI ÇIKTI

Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Hamile olduğu söylenen Petek Dinçöz’den nihayet bebek açıklaması geldi ’göbeğimi çekin’ Nida Büyükbayraktar’la apar topar evlenmişti

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.

Hamile olduğu söylenen Petek Dinçöz’den nihayet bebek açıklaması geldi ’göbeğimi çekin’ Nida Büyükbayraktar’la apar topar evlenmişti

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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