Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..." Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu hasta yatağından bir kare paylaşarak durumunu açıkladı. İşte detaylar...