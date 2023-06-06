Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..." Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...
Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Filiz Akın'ın son sağlık durumundan haber var. Akın, Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...
06.06.2023 16:58 - Son Güncelleme: 06.06.2023 16:58
Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu hasta yatağından bir kare paylaşarak durumunu açıkladı. İşte detaylar...
Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulağından operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
Öte yandan Filiz Akın, aylar önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.