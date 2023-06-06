Vav TV İzle
Haberler Magazin Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..." Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..." Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Filiz Akın'ın son sağlık durumundan haber var. Akın, Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

06.06.2023 16:58 - Son Güncelleme: 06.06.2023 16:58
Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu hasta yatağından bir kare paylaşarak durumunu açıkladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulağından operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Akın, kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Usta oyuncu, "Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı Tüm ilaç ve tedavilere rağmen... Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasının nahif güzeli Filiz Akın...

Öte yandan Filiz Akın, aylar önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

SON DAKİKA