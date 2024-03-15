Mehmet Ali Erbil'den 26'lık genç sevgilisiyle aşk pozları! Çocukları istemese de ikilinin yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor... 6. baharını yaşıyor!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Daha önce "TikTok'tan Dilan Polat kadar kazanıyorum" sözleriyle gündeme gelen Erbil, geçtiğimiz aylarda Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklifi etmiş ve mutlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İkili arasındaki yaş farkı çok konuşulurken Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının genç aşkıyla olan ilişkisini onaylamadığını söylemişti. Tüm söylenenlere rağmen ilişkilerine tam gaz devam eden Erbil ile Gülseren Ceylan'dan yeni bir poz geldi. İşte o poz...