Düğün bekleniyordu! "Evlenelim ama..." Lucas Torreira Devrim Özkan'la bakın neden ayrılmış!
Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Güzel oyuncunun Torreira ile anlaşamadığı nokta ortaya çıktı. Herkes düğün beklerken ayrılma kararı alan çift sevenlerini oldukça üzmüştü. Bakın Devrim Özkan ve Torreira neden ayrılmış...
07.06.2023 09:55 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:55
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın güzel oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı birliktelik kısa sürdü. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin arasındaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı. Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a sunduğu şartlı evlilik tekfli ortalığı karıştırdı. İşte ünlü çiftin ayrılma sebebi...
Galatasaraylı olduğu bilinen ve bu sezon sarı kırmızılıların pek çok maçını stadyumdan izleyen 24 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcuların ilgi odağı olmaya devam ediyor.