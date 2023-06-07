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Düğün bekleniyordu! "Evlenelim ama..." Lucas Torreira Devrim Özkan'la bakın neden ayrılmış!

Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Güzel oyuncunun Torreira ile anlaşamadığı nokta ortaya çıktı. Herkes düğün beklerken ayrılma kararı alan çift sevenlerini oldukça üzmüştü. Bakın Devrim Özkan ve Torreira neden ayrılmış...

takvim.com.tr
07.06.2023 09:55 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:55
Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama... Lucas Torreira Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın güzel oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı birliktelik kısa sürdü. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin arasındaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı. Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a sunduğu şartlı evlilik tekfli ortalığı karıştırdı. İşte ünlü çiftin ayrılma sebebi...

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Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama... Lucas Torreira Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış!

Galatasaraylı olduğu bilinen ve bu sezon sarı kırmızılıların pek çok maçını stadyumdan izleyen 24 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcuların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama... Lucas Torreira Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış!

Futbolcu Lucas Torreira ile yakınlaşan güzel oyuncuya önce futbolcu Kerem Aktürkoğlu aşık olmuş.

Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama... Lucas Torreira Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış!

Ancak, genç futbolcu, Özkan'ın maçları Torreria'nın locasından izlediğini görünce aşkını kalbine gömüp kendisini tamamen futbola verdi.

Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama... Lucas Torreira Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış!

Özkan'ın Torreira'nın evinden yaptığı paylaşımla "Galatasaray'ın yeni yengesi hayırlı olsun" yorumları yapılmıştı.

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